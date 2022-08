Parlamentarie M5s, oltre 50mila iscritti hanno votato per i candidati. Conte: “Più del 2018”. Chiuse le urne virtuali, attesa per i risultati (Di martedì 16 agosto 2022) Chiuse le urne virtuali per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle. Martedì 16 agosto, gli iscritti M5s, hanno potuto votare sui candidati e confermare o meno il listino di 15 nomi scelti da Giuseppe Conte. E in attesa di sapere le preferenze ottenute dai singoli candidati, il primo dato diffuso in tarda serata è stato quello legato all’affluenza: hanno partecipato 50.014 persone: “il dato più alto di sempre” per la scelta delle liste per le politiche, sottolineano fonti del Movimento. Alle Parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nel 2018 si votò su due giorni, mentre questa volta la votazione si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)leper ledel Movimento 5 stelle. Martedì 16 agosto, gliM5s,potuto votare suie confermare o meno il listino di 15 nomi scelti da Giuseppe. E indi sapere le preferenze ottenute dai singoli, il primo dato diffuso in tarda serata è stato quello legato all’affluenza:partecipato 50.014 persone: “il dato più alto di sempre” per la scelta delle liste per le politiche, sottolineano fonti del Movimento. Alledelparteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nelsi votò su due giorni, mentre questa volta la votazione si è ...

