«Nero di m***a | ora ti ammazziamo» | così due noti trapper terrorizzano un 41enne nigeriano

(Di martedì 16 agosto 2022) Prima gli insulti razziali, poi dalle parole si è passati ai fatti. Un vero e proprio agguato quello teso ad un uomo di 41 anni di origini nigeriane che in quei concitati momenti stava rientrando del lavoro. Ad aggredirlo, dapprima verbalmente e poi con tanto di coltello, sono stati duepoi arrestati. Leggi anche: Roma. Litiga con il compagno, afferra un coltello e lo pugnala: arrestata Minacciato di morte (con tanto di coltello) perché: i fatti I fatti sono avvenuti nella stazione ferroviaria di Carnate intorno alle 16.30. Qui un operaiodi 41 anni è stato vittima di un vero e proprio agguato da parte di due: il 25enne Jordan Jeffrey Baby, all’anagrafe Jordan Tinti, e il 26enne romano Nicola Fagà, in arte Traffik. Stava rientrando dal ...

L'11 agosto scorso i carabinieri hanno arrestato i trapper Jordan e Traffik per l'aggressione, avvenuta il pomeriggio precedente, ai danni di un operaio nigeriano di 41 anni, al quale i ...