Mobilità sostenibile - Autotorino accelera con E-Gap

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo un primo momento di forte contrarietà - anche dovuto allo scarso appeal del mercato per questo tipo di auto - anche il mondo delle concessionariesullaelettrica e sui servizi accessori che sono necessari a far sì che questo nuovo segmento del trasporto su quattro ruote decolli davvero. Riportando così i clienti nei saloni.ha così chiuso un accordo con E-Gap per le ricariche delle auto elettrificate a domicilio. E-Gap è un servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, attivo a Milano, Roma, Bologna e Torino, che entra così nell'offerta alla spina del primo dealer italiano. Come funziona. Con una semplice prenotazione via App i clienti Autorino di auto elettrificate possono così ricevere un rifornimento rapido e green di energia elettrica alla propria vettura, ovunque si trovino ...