Lo Celso e la Serie A: «Volevo solamente tornare al Villarreal» (Di martedì 16 agosto 2022) Lo Celso da ieri è un nuovo giocatore del Villarreal, e oggi è stato presentato alla stampa, le sue parole sulle trattative con alcune squadre di Serie A Lo Celso da ieri è un nuovo giocatore del Villarreal, e oggi è stato presentato alla stampa, le sue parole sulle trattative con alcune squadre di Serie A. Le sue dichiarazioni: «La mia idea era chiara ed era quella di tornare qui perché è un club che mi piace per la sua filosofia, per gli obiettivi che si pone e per come mi hanno accolto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

