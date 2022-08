LIVE Musetti-Coric 6-6, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: si va al tie-break (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Musetti salva di tutto e di più e alla fine Coric sbaglia un colpo facilissimo a rete. 6-6 Ottima prima di Coric. Si va al tie-break 40-30 Il numero 152 al mondo perde il controllo del dritto. 40-15 Esce di poco il passante di dritto di Musetti. 30-15 Ottima prima esterna del croato. 15-15 Bel vincente con il dritto in avanzamento per Lorenzo. 15-0 Prima al corpo vincente per Coric. 6-5 Ace del nostro portacolori! L’italiano si garantisce almeno il tie-break. 40-30 Musetti manda in rete il rovescio. 40-15 Ace dell’azzurro! 30-15 Lorenzo trova un buon punto con una volée alta di rovescio. 15-15 Musetti prova a difendersi in tutti i modi ma alla fine manda in ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0salva di tutto e di più e alla finesbaglia un colpo facilissimo a rete. 6-6 Ottima prima di. Si va al tie-40-30 Il numero 152 al mondo perde il controllo del dritto. 40-15 Esce di poco il passante di dritto di. 30-15 Ottima prima esterna del croato. 15-15 Bel vincente con il dritto in avanzamento per Lorenzo. 15-0 Prima al corpo vincente per. 6-5 Ace del nostro portacolori! L’italiano si garantisce almeno il tie-. 40-30manda in rete il rovescio. 40-15 Ace dell’azzurro! 30-15 Lorenzo trova un buon punto con una volée alta di rovescio. 15-15prova a difendersi in tutti i modi ma alla fine manda in ...

zazoomblog : LIVE – Musetti-Coric 4-2 Masters 1000 Cincinnati 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Coric #Masters #Cincinnati - zazoomblog : LIVE – Musetti-Coric 4-3 Masters 1000 Cincinnati 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Coric #Masters #Cincinnati - sportface2016 : LIVE - #Musetti-#Coric, Masters 1000 #CincinnatiOpen 2022: SEGUI la DIRETTA Tutto pronto per l'inizio del match de… - federtennis : A Cincinnati sei azzurri ???? scendono in campo per i match di 1° turno ?? #Musetti ?? Coric #Sinner ?? Kokkinakis… -