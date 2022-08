La piccola Chiara | morta a un anno e mezzo | investita e uccisa dal papà che faceva manovra in giardino

(Di martedì 16 agosto 2022)ad appena une sei mesi,dall’auto diin retromarcia. Una vicenda assurda. La, una bambina di un, è stata travolta edall’auto del padre, il 40enne Mauro Battagin, mentre: la tragedia ha macchiato il Ferragosto degli abitanti di Tombelle di Vigonovo in provincia di Venezia, al confine con quella di Padova, questa mattina, 15 agosto, intorno alle 11.20 in via Carlo Magno. Il personale sanitario ha cercato di rianimarla, è arrivato a prenderla anche l’elicottero ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni. La bambina era la terza di tre figli. Sul posto i carabinieri di Vigonovo e Chioggia si st...

L'incidente è avvenuto a Tombelle di Vigonovo nel giorno di Ferragosto. Il vicini di casa della famiglia Battagin sono sotto choc: secondo le prime ricostruzioni la piccola Chiara, un anno e mezzo, sa ...La piccola di un anno e mezzo sarebbe stata investita durante una manovra in retromarcia: il dramma a Tombelle di Vigonovo, in provincia di Venezia ...