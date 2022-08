Giorgi-Kostyuk oggi, WTA Cincinnati 2022: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 16 agosto 2022) Non c’è solo il torneo maschile a Cincinnati, ma anche quello femminile e l’Italia punta moltissimo su Camila Giorgi. La marchigiana se la vedrà al primo turno contro l’ucraina Marta Kostyuk, che è entrata in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, eliminando al primo turno Jasmine Paolini. Giorgi è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del torneo di Toronto, che l’ha fatta crollare in classifica. La marchigiana, infatti, difendeva la vittoria nell’Open del Canada (scorso anno si giocava a Montreal) ed è scivolata ora al numero 65 del ranking WTA. Da Cincinnati ora deve partire la risalita dell’azzurra. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Camila Giorgi-Marta Kostyuk, match ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Non c’è solo il torneo maschile a, ma anche quello femminile e l’Italia punta moltissimo su Camila. La marchigiana se la vedrà al primo turno contro l’ucraina Marta, che è entrata in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, eliminando al primo turno Jasmine Paolini.è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del torneo di Toronto, che l’ha fatta crollare in classifica. La marchigiana, infatti, difendeva la vittoria nell’Open del Canada (scorso anno si giocava a Montreal) ed è scivolata ora al numero 65 del ranking WTA. Daora deve partire la risalita dell’azzurra. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Camila-Marta, match ...

