Giordano: “Una bestialità distruggere Meret. Se fossi Giuntoli lo confermerei” (Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Nella prestazione superlativa del Napoli non va sottovalutata la grande prova di Alex Meret. Antonio Giordano, giornalista ed inviato della redazione del Corriere dello Sport al seguito del Napoli, ha difeso a spada tratta l’ex portiere dell’Udinese, ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sul club partenopeo in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: “Se fossi nei panni di Cristiano Giuntoli, confermerei Alex Meret. L’ho detto da tempo: mi è sembrata una bestialità distruggere un talento del genere e continuo a credere che abbia dentro di sé le qualità per essere un numero uno, il migliore in Italia dopo Gianluigi Donnarumma“. “Meret ha molto più carattere degli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Nella prestazione superlativa del Napoli non va sottovalutata la grande prova di Alex. Antonio, giornalista ed inviato della redazione del Corriere dello Sport al seguito del Napoli, ha difeso a spada tratta l’ex portiere dell’Udinese, ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sul club partenopeo in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: “Senei panni di CristianoAlex. L’ho detto da tempo: mi è sembrata unaun talento del genere e continuo a credere che abbia dentro di sé le qualità per essere un numero uno, il migliore in Italia dopo Gianluigi Donnarumma“. “ha molto più carattere degli ...

