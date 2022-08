Europei Roma 2022 | Razzetti di bronzo nei 200 farfalla

Leggi su sportface

La medaglia di bronzo di Alberto Razzetti nei 200 farfalla apre la sesta giornata degli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. Una grande prova dell'azzurro, all'inseguimento del primatista mondiale Kristof Milak per 150 metri prima di un leggero calo sul finale che lo ha fatto scivolare dietro all'altro ungherese Richard Marton e chiudere con il tempo di 1:55.01. Ottima quarta posizione per Giacomo Carini in 1:55.17. Niente da fare, invece, per Silvia Di Pietro nei 50 stile libero, chiusi al quinto posto con il tempo di 24.77; a trionfare la campionessa svedese Sarah Sjoestroem in 23.91.