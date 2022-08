Elezioni 2022 | Renzi | “Scelte Letta su nomi guidate da rancore”

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Oggi il mondo della politica commenta lesui candidati del Pd. A me pare che, dalla scelta di come costruire la coalizione aidelle liste, la guida di Enricosia caratterizzata più dalpersonale che dalla volontà di vincere. Vedremo i frutti il 26 settembre. Auguro ogni bene a tutti, candidati ed esclusi, ed evito con cura ogni dibattito sul tema: mi hanno insegnato che la politica si fa coi sentimenti, non coi risentimenti. Noi staremo sui contenuti”. Lo scrive sulla sua Enews Matteo. “Noi – sottolinea il leader di Iv – non abbiamo candidati che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Noi abbiamo chiara una idea di innovazione del Paese che passa dal dire SÌ alle infrastrutture necessarie, non NO a tutto. E noi non vogliamo alzare le tasse. Su questi ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Adnkronos : #Elezioni2022, Renzi: 'Progetto #terzopolo va oltre #25settembre'. - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - telodogratis : Elezioni 2022, Cirinnà accetta candidatura: “Farò mia battaglia” - CosenzaChannel : Elezioni 2022, Monica Cirinnà fa marcia indietro: «Accetto candidatura» -

CorCom

Ha detto che le votazioni si sono svolte in modo non trasparente, e che non riconoscerà la vittoria di William ...Così come fa sorridere la favoletta del centro destra unito: sono incollati per le, ma con una colla che non resiste nemmeno al primo alito di vento. Risparmiateci allora la farsa che ... Elezioni 2022 e digitale: ecco i programmi dei principali partiti (ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato dal Pd come capolista in Europa. È quanto riferiscono fonti Dem. Tra le candidature in lizza ci saranno anche 4 ...Un’obiettivo alla portata, stante i sondaggi. Sopra questa cifra la leadership potrebbe tenere almeno fino alle europee, dando per scontato che il centrosinistra molto difficilmente vincerà le ...