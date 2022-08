Auto finisce in un canale: agente salva tre giovani da acqua e fango (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTeggiano (Sa) – agente di polizia locale salva la vita a tre giovani vittime di un grave incidente stradale. È accaduto a Teggiano, nel Salernitano. L’assistente capo salvatore Della Luna Maggio in forza presso il comando di polizia municipale di Teggiano, fuori servizio, mentre rincasava ha notato un assembramento di persone intorno alle ore 2.30 del mattino sulla strada provinciale 52 in località Ponte Termini, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Teggiano. L’agente ha visto un’Auto capovolta in un canale adiacente la carreggiata con l’acqua ed il fango che stavano invadendo il veicolo. Senza esitare, l’uomo è sceso nel canale e, con l’aiuto di un altro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTeggiano (Sa) –di polizia localela vita a trevittime di un grave incidente stradale. È accaduto a Teggiano, nel Salernitano. L’assistente capotore Della Luna Maggio in forza presso il comando di polizia municipale di Teggiano, fuori servizio, mentre rincasava ha notato un assembramento di persone intorno alle ore 2.30 del mattino sulla strada provinciale 52 in località Ponte Termini, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Teggiano. L’ha visto un’capovolta in unadiacente la carreggiata con l’ed ilche stavano invadendo il veicolo. Senza esitare, l’uomo è sceso nele, con l’aiuto di un altro ...

