ATP Cincinnati 2022 | Jannik Sinner | che battaglia vinta con Thanasi Kokkinakis! L’azzurro va al secondo turno

(Di martedì 16 agosto 2022) Al termine di unadifficilissima, durata 3 ore e 14 minuti,conquista l’accesso aldel Masters 1000 di. Sconfitto l’australianoKokkinakis, uscito da qualificazioni che qualsiasi sapore avevano meno che quello di un tabellone cadetto: 6-7(9) 6-4 7-6(6) il punteggio finale. L’attesa ora è per uno tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il serbo Miomir Kecmanovic. Sono i primi due game quelli più lottati del parziale d’apertura, con tre palle break, di cui due consecutive, perche non vengono sfruttate e, subito dopo, altrettante (ma non di fila) a favore di Kokkinakis che non vanno a segno. Il resto del confronto, che pure passa nell’alta qualità, non vede più particolari occasioni da una ...

Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, perde al primo turno dell'1000 dianche Lorenzo Musetti, sconfitto in due set (7 - 6 6 - 3) da Borna Coric. Approdano al secondo turno, invece, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il primo è uscito vittorioso per 6 - ...: i risultati del primo turno Tiafoe b. Berrettini 7 - 6, 4 - 6, 7 - 6 Coric b. Musetti 7 - 6, 6 - 3 Shapovalov b. Dimitrov 7 - 6, 6 - 4 A. Murray b. Wawrinka 7 - 6, 5 - 7, 7 - 5 ...Fabio batte per la decima volta in carriera lo spagnolo e si guadagna il secondo turno con Rublev È Fabio Fognini il primo italiano a vincere un match nel 1000 di Cincinnati, dopo le sconfitte di Berr ...Jannik Sinner. dopo non aver sfruttato un set point nel primo, chiude al tiebreak decisivo con coraggio. Kokkinakis lascia tutto in campo ...