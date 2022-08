Antonella Clerici con Carlotta Mantovan | “Come sempre a Ferragosto” è con la vedova di Fabrizio Frizzi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 agosto 2022) Sulle note del brano Il regalo più grande di Tiziano Ferro la coppia che non si dividerà mai:. Sono diventate amiche perché entrambe legate a, per amicizia e per amore, e da quando lui non c’è più il loro rapporto è diventato fortissimo, impossibile da spezzare.l’aveva promesso a se stessa, ma di certo anche a, che sarebbe rimasta accanto a sua moglie e alla loro piccola Stella. Passano gli anni e le loro figlie crescono insieme, anche se Maelle è più grande ma protettivala sua mamma. Ad unirle tante passioni e anche quella per i cavalli, anche per questo sono ancora una volta insieme in Normandia. Nella ...