Verona Napoli 0-0 LIVE | Osimhen sciupa malamente la prima chance

(Di lunedì 15 agosto 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio al Bentegodi 5? Primi cinque minuti con ritmi piuttosto lenti 11? OCCASIONE– Lozano fugge a destra e assisteche da pochi passi ciabattail pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino...

DAZN_IT : Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - peppe_roncino : ANALISI ETNICA VERONA 7 indoeuropei (4 latini + 3 slavi), 2 subsahariani, 1 mestizo argentino, 1 mediorientale Voto… - marcoproc : @DAZN_IT Napoli Verona a singhiozzo coglioni -

Commenta per primo Sandro Mazzola , team manager dell' Hellas, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il: 'Come primo pensiero, condoglianze alla famiglia di Garella per il dolore subito. E' stato un idolo per le generazioni di quel tempo, ...Commenta per primo Il Bentegodi ha omaggiato con cori e striscioni Claudio Garella , da tutti conosciuto come Garellik , ex portiere die campione d'Italia con entrambe le maglie. Era deceduto lo scorso 12 agosto . Prima del calcio d'inizio si è osservato anche un minuto di silenzio.18.29 - Squadre riunite a centrocampo per il minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Garella, portiere campione d'Italia con Verona e Napoli. 18.20 - Luciano Spalletti è intervenuto al microfono ...