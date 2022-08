Tir tampona due pullman. A bordo i migranti trasferiti da Lampedusa

Agenzia_Ansa : Un Tir tampona due pullman sulla A1, morto l'autista. I bus trasportavano migranti trasferiti dal centro accoglienz… - repubblica : Tir tampona due pullman che trasferivano i migranti: un morto e 15 feriti sulla A1 nei pressi di Firenze - infoitinterno : Tir tampona 2 pullman in A1, morto il conducente,15 feriti - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Firenze, tir tampona due pullman in A1: morto conducente, 15 feriti - lorenzino902 : Un Tir tampona due pullman sulla A1, morto l'autista -

Incidente sull'A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l'uscita di Scandicci, per un incidente stradale. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi - Ovest di Calenzano, sono ...Il conducente di unmorto e 15 feriti in un tamponamento causato dallo stesso mezzo pesante finito contro due pullman da Granturismo la notte scorsa sull'Autosole vicino a Firenze, al km 282, dopo lo svincolo. Nei ...E’ di un morto e una quindicina di feriti il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sull’Autosole, intorno... L'articolo Dramma in autostrada, tir tampona bus migranti: un morto e 15 feriti ...All'altezza di Scandicci, il mezzo pesante ha colpito i due pullman gran turismo che trasportavano i migranti da Lampedusa ad altri centri ...