Siccità, con il drone sull'alveo dello Scrivia e dell'Orba in provincia di Alessandria: distese di sabbia e vegetazione (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutta la rete di fiumi e torrenti dell'Alessandrino versa in un grave stato di crisi. Negli alvei l'acqua è sempre più rara e lascia il posto a lunghe distese di sabbia e vegetazione. Le immagini dal drone mostrano la situazione del torrente Scrivia all'altezza di Tortona e quella del fiume Orba a Casal Cermelli, sempre in provincia di Alessandria. La situazione in entrambi i casi è drammatica. Nel letto del fiume solo sabbia, vegetazione e sassi. L'ultimo evento siccitoso rilevante risale al 2017, ma non in condizioni e proporzioni come quelle attuali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ferragosto: nell'Alessandrino ancora cisterne per acqua potabile ...civile per rifornire di acqua potabile le zone dell'Alessandrino più colpite dalla siccità. Tra ... Centro per scaricare Cortemilia, in provincia di Cuneo, da cui si parte con la distribuzione per la ... Ferragosto: Coldiretti, picnic per 6 milioni di italiani Immancabile su tutte le tavole è il cocomero anche se il caldo e la siccità hanno falcidiato il raccolto nazionale con i frutti bruciati soprattutto al sud, mentre al nord si sono fatti sentire gli ... MeteoGiuliacci ...civile per rifornire di acqua potabile le zone dell'Alessandrino più colpite dalla. Tra ... Centro per scaricare Cortemilia, in provincia di Cuneo, da cui si partela distribuzione per la ...Immancabile su tutte le tavole è il cocomero anche se il caldo e lahanno falcidiato il raccolto nazionalei frutti bruciati soprattutto al sud, mentre al nord si sono fatti sentire gli ... Siccità Estrema: in futuro episodi simili saranno Sempre più Frequenti. Vi mostriamo lo Studio