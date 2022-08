Patrizia muore dopo l'intervento per dimagrire: era già stata operata 10 anni fa (Di lunedì 15 agosto 2022) Dieci anni fa si era sottoposta a un intervento di bypass gastrico in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una 'revisione' dell'operazione, ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022) Diecifa si era sottoposta a undi bypass gastrico in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una 'revisione' dell'operazione, ...

