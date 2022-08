Nettuno, non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento: era senza patente e assicurazione (Di lunedì 15 agosto 2022) Notte di Ferragosto movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Anzio-Nettuno, che hanno effettuato serrati controlli sul territorio. I militari hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo L.F., 21enne di origine rumena, residente a Nettuno. Il giovane si trovava su via Nettunense. Invece di fermarsi, per evitare il controllo ha accelerato. I militari lo hanno inseguito e la “caccia” si è conclusa circa un chilometro più avanti. Anche il 21enne era senza patente (mai conseguita), mentre l’auto era senza assicurazione e revisione. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Leggi anche: Anzio, paura nella notte di Ferragosto: sparano colpi di pistola in strada, fermati in 5 Gli altri controlli Nel corso del servizio, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Notte di Ferragosto movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Anzio-, che hanno effettuato serrati controlli sul territorio. I militari hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo L.F., 21enne di origine rumena, residente a. Il giovane si trovava su via Nettunense. Invece dirsi, per evitare il controllo ha accelerato. I militari lo hanno inseguito e la “caccia” si è conclusa circa un chilometro più avanti. Anche il 21enne era(mai conseguita), mentre l’auto erae revisione. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Leggi anche: Anzio, paura nella notte di Ferragosto: sparano colpi di pistola in strada,ti in 5 Gli altri controlli Nel corso del servizio, i ...

CorriereCitta : Nettuno, non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento: era senza patente e assicurazione - CosettaGiordano : RT @IoSonoSpiderMan: Sul treno un tizio si è limonato una ragazza e poi ha risposto al telefono: 'Sì amore sto sul treno, lo sai co 'ste c… - GandiniG : @peppeiannicelli Non mi piacciono, al contrario marito e figli nettuno il limone - aaliuz_ : letti i primi due capitoli del figlio di nettuno e onestamente non c’è nessuno meglio di percy he’s the loml - ilfaroonline : #Ferragosto2022, controlli interforze non solo a #Roma: da Civitavecchia a Nettuno task force in azione su tutto il… -