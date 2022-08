Napoli | Spalletti | «Non è una partita che dice quale sarà il percorso»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non è unacheil. Ci serve tempo. Anche se abbiamo vinto in maniera netta, delle scelte e delle prese di campo non sono andate bene. Bisognava far valere subito la nostra qualità Bravissimi i calciatori, che preparano labenissimo in settimana. Comevo in conferenza stampa ero sicuro della prestazione perchè li ho visti vogliosi. C’è soltanto da alzare in alcuni momenti il ritmo ed essere più cattivi Zielinski è oggi è stato perfetto negli inserimenti e nei ripiegamenti. Non ha perso nemmeno un pallone, oltre al grandissimo gol. É il primo a essere rammaricato per quella che è stata la scorsa stagione. Ha fatto vedere che questa stagionediversa Lobotka sembrava Iniesta oggi. Ha fatto una ...