Nandez in uscita dal Cagliari: l’agente lo propone a due club di A! (Di lunedì 15 agosto 2022) La retrocessione del Cagliari ha reso sempre più impossibile la permanenza di Nandez, che vorrebbe giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Difatti, non è una novità il fatto che il centrocampista urugaiano non abbia alcuna intenzione di rimanere ancora a lungo in Sardegna. Le pretendenti non sono mancate neppure nelle scorse sessioni di mercato, ma le richieste esagerate della dirigenza dei rossoblù hanno poi arenato le trattative. Nandez Torino NapoliIl presidente Giulini puntava infatti su di lui per continuare a sperare nella salvezza, poi non raggiunta dai sardi. Ora il Cagliari, però, vista la categoria, dovrà sicuramente abbassare le proprie richieste per la cessione di Nahitan Nandez. l’agente del giocatore sta dunque lavorando per trovare una sistemazione di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) La retrocessione delha reso sempre più impossibile la permanenza di, che vorrebbe giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Difatti, non è una novità il fatto che il centrocampista urugaiano non abbia alcuna intenzione di rimanere ancora a lungo in Sardegna. Le pretendenti non sono mancate neppure nelle scorse sessioni di mercato, ma le richieste esagerate della dirigenza dei rossoblù hanno poi arenato le trattative.Torino NapoliIl presidente Giulini puntava infatti su di lui per continuare a sperare nella salvezza, poi non raggiunta dai sardi. Ora il, però, vista la categoria, dovrà sicuramente abbassare le proprie richieste per la cessione di Nahitandel giocatore sta dunque lavorando per trovare una sistemazione di ...

VincyDevi : @Torrenapoli1 Occhio uscita Demme (Everton Nizza ) Nandez in entrata quindi potrebbero entrare due centrocampisti - DanieleMassa9 : @CozzAndrea @Adoir8_ Se parte demme ed entra nandez e riusciamo ad anticipare l'entrata di solbakken con l'uscita di ounas sarebbe il top - alexsan62753199 : @FrancescoRoma78 @andreal18739779 Francesco scusami.. esce Fabian ora e poi aspetti l'ultima settimana per sostitui… - RwondoNaples : @D_IP17 @nicolagiordano Se esce Demme il Napoli (fino al 31 Agosto) proverà a prendere Nandez, invece per l'uscita… - marcoperillo : RT @lucacerchione: Occhi del #Napoli su #Nandez dallo scorso febbraio. Favorito su #Barak in caso di uscita ANCHE di #Demme - oltre a #Fabi… -