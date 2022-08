LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri, Acerenza e la 4×100 sl mista sono in finale! Martinenghi e Cerasuolo avanti. Bene Razzetti e Di Pietro. Burdisso out (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto IN CORSIA 11.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 per la quinta sessione di finali e semifinali. Buon Ferragosto! 10.59: In finale Paltrinieri e Acerenza nei 1500 stile libero e la 4×100 stile libero mista che oggi punterà alla medaglia 10.57: Buona mattinata per i colori azzurri che proseguono la lista degli en plein di qualificazioni in semifinale: Di Pietro e Tarantino nei 50 stile donne, Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana uomini, Scalia e ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 11.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 per la quinta sessione di finali e semifinali. Buon Ferragosto! 10.59: In finalenei 1500 stile libero e lastile liberoche oggi punterà alla medaglia 10.57: Buona mattinata per i colori azzurri che proseguono la lista degli en plein di qualificazioni in semifinale: Die Tarantino nei 50 stile donne,nei 50 rana uomini, Scalia e ...

