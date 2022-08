LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con subito Simone Consonni in pista (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.02 PARTITI! 12.00 Tutto pronto, sta per cominciare la prima batteria della gara a punti valida per le qualificazioni dell’omnium maschile. 11.59 Questa la startlist: At the fence 10 VAN DEN BOSSCHE Fabio 10016485839 Belgium-BEL 115 VITZTHUM Simon 10008132826 Switzerland-SUI 27 GRONDIN Donavan 10025923131 France-FRA 3 WAFLER Tim 10035022337 Austria-AUT 53 DRIJVER Bertold 10097608555 Hungary-HUN62 Consonni Simone 10007890730 Italy-ITA At the blue band 107 MORA VEDRI Sebastian 10019037545 Spain-ESP 17 RUGOVAC Denis 10007503336 Czech Republic-CZE 122 YAKOVLEV Mykyta 10089471366 Ukraine-UKR 96 DIAS Daniel 10044069003 Portugal-POR 40 MALCHAREK Moritz 10009975927 Germany-GER 11.58 Come detto in precedenza, a breve inizierà ufficialmente la quinta giornata degli Europei di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 PARTITI! 12.00 Tutto pronto, sta per cominciare la prima batteria della gara a punti valida per le qualificazioni dell’omnium maschile. 11.59 Questa la startlist: At the fence 10 VAN DEN BOSSCHE Fabio 10016485839 Belgium-BEL 115 VITZTHUM Simon 10008132826 Switzerland-SUI 27 GRONDIN Donavan 10025923131 France-FRA 3 WAFLER Tim 10035022337 Austria-AUT 53 DRIJVER Bertold 10097608555 Hungary-HUN6210007890730 Italy-ITA At the blue band 107 MORA VEDRI Sebastian 10019037545 Spain-ESP 17 RUGOVAC Denis 10007503336 Czech Republic-CZE 122 YAKOVLEV Mykyta 10089471366 Ukraine-UKR 96 DIAS Daniel 10044069003 Portugal-POR 40 MALCHAREK Moritz 10009975927 Germany-GER 11.58 Come detto in precedenza, a breve inizierà ufficialmente la quinta giornata deglidi ...

