(Di lunedì 15 agosto 2022) Ma la ricerca di Globalist continua. In un'ampia intervista a Pierluigi Mele per Rainews, così Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea all'Università Iulm di Milano, nella parte dell'...

lauraaprati : RT @giannicipriani7: - Stefano___1970 : La Nato, il Msi e cosa Meloni non dice: dai colonnelli greci a Orban e Bannon ?@GiorgiaMeloni? ?@lercionotizie? ?… - globalistIT : RT @giannicipriani7: - giannicipriani7 : - ValeryMell1 : RT @pennaeobiettivo: Quando @GiorgiaMeloni e i suoi si sono detti fieri della fiamma nel simbolo di @FratellidItalia, intendevano l'esser f… -

Globalist.it

Il titolo : I 70 anni dellavisti da destra: perché ilsi oppose e poi cambiò idea. Un grande dibattito" [...] In questi giorni si ricordano i 70 anni della. Si tratta di 70 anni a luci ...I.,nel dicembre 1946 in stretta continuità non solo con il ventennio fascista ma anche con la Repubblica Sociale Italiana, ad opera di uomini che invece di trovarsi a rispondere alla giustizia ... La Nato, il Msi e cosa Meloni non dice: dai colonnelli greci a Orban e Bannon