Il tuo volo è stato cancellato? Ecco che cosa fare e quali sono i tuoi diritti (Di lunedì 15 agosto 2022) Il volo cancellato è uno degli incubi più diffusi tra le persone che sono in procinto di partire. sono una vera minaccia per le proprio vacanze e potrebbero rovinare tutto: Ecco che cosa fare se ti trovi in questa situazione. Mentre può capitare che il maltempo blocca migliaia di voli, il problema più grande sono gli imprevisti che ci sono all’interno settore aereo. L’attuale domanda di viaggi e dei voli aerei è ormai tornata ai livelli pre-Covid. Per questo motivo la carenza di piloti e del personale in generale ha costretto alcune compagnie aeree a eliminare o combinare le rotte, in molti casi per voli già prenotati. fonte foto: AdobeStockIl tuo volo è stato ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilè uno degli incubi più diffusi tra le persone chein procinto di partire.una vera minaccia per le proprio vacanze e potrebbero rovinare tutto:chese ti trovi in questa situazione. Mentre può capitare che il maltempo blocca migliaia di voli, il problema più grandegli imprevisti che ciall’interno settore aereo. L’attuale domanda di viaggi e dei voli aerei è ormai tornata ai livelli pre-Covid. Per questo motivo la carenza di piloti e del personale in generale ha costretto alcune compagnie aeree a eliminare o combinare le rotte, in molti casi per voli già prenotati. fonte foto: AdobeStockIl tuo...

Brickleberry120 : Quando arrivi davanti al gate per imbarcarti e ti accorgi che il tuo documento d'identità è rimasto al campeggio do… - luizenorc : Hanno cancellato il tuo volo? SUPER!!! - Jordi28042632 : @CristinaMolendi Ah beh! Se lo dice tuo marito che lavora all'estero (quello lontano) e ha fatto 13 ore di volo di… - ainola6868 : #PieroAngela È sempre stato bellissimo ascoltare la scienza e la storia raccontate da te. Lasci un vuoto impossibil… - TheFerkin : @maurorizzi_mr @IlBarone_Siculo Ma è legale? A questo punto perché non mettono: bagaglio sul tuo stesso volo, come opzione? -