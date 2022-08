Il Napoli regala spettacolo contro l’Hellas Verona: 5 gol e messaggio alle concorrenti per lo scudetto (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ un Napoli grandi firme all’esordio del campionato di Serie A. Partita di altissimo livello della squadra di Luciano Spalletti, il risultato finale contro l’Hellas Verona lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Gli azzurri hanno messo da parte le polemiche per la campagna acquisti considerata deludente, la risposta di oggi è stata da grandissima squadra. In particolar modo si sono messi in mostra anche i nuovi acquisti. l’Hellas Verona si schiera con la coppia formata da Lasagna e Henry, il Napoli risponde con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Equilibrio nei primi minuti, la gara si sblocca dopo 29 minuti con un gol messo a segno da Lasagna. La reazione della squadra di Spalletti è immediata, ci pensa ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ ungrandi firme all’esordio del campionato di Serie A. Partita di altissimo livello della squadra di Luciano Sptti, il risultato finalelascia pochi dubbi sull’andamento dell’in. Gli azzurri hanno messo da parte le polemiche per la campagna acquisti considerata deludente, la risposta di oggi è stata da grandissima squadra. In particolar modo si sono messi in mostra anche i nuovi acquisti.si schiera con la coppia formata da Lasagna e Henry, ilrisponde con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Equilibrio nei primi minuti, la gara si sblocca dopo 29 minuti con un gol messo a segno da Lasagna. La reazione della squadra di Sptti è immediata, ci pensa ...

LuceRosselli : Difesa da aggiustare. Lobo grande conferma. Kvara sontuosa sorpresa. Avversario non temibile ma il #napoli ci regal… - ParticipioPart : @PinoVaccaro77 @PinoNapoliNY Chiedo scusa, ma il voler assimilare quello che l'Italia 'regala' a Napoli, con quanto… - c_id69 : @NotizieFrance Non capisco il cartello ,, perche' a Napoli non si regala quel libro ? - MarcoBobbygoal : @mirkonicolino I cattivi rapporti tra Agnelli e Al Khalafi, condizioneranno pesantemente il prossimo campionato. Il… - _gc17_ : @Napoli_Report @AlfredoPedulla 'Con una vittoria nell'ultima di campionato contro il Milan, l'hellas regala lo scud… -