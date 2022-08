GF Vip Selassie, ecco il primo singolo musicale: Signorini le invita nel reality per esibirsi? (Di lunedì 15 agosto 2022) Da sempre sulla bocca di tutti per il loro caratterino pungente, le principesse Selassie hanno aggiunto un nuovo bagaglio culturale: la musica. Ebbene sì, appassionate di canto, le tre ragazze hanno deciso di comporre un brano dopo i tanti “no” dalle case discografiche. A confermarlo è Lulù, la quale ha postato alcuni estratti del loro lavoro. La scalata nel panorama musicale sarà difficilissimo, ma Alfonso Signorini sarebbe pronto ad aiutarle. Grande Fratello Vip: le Selassie diventano cantante Per tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, le sorelle Selassie hanno sempre sostenuto di avere una grande passione per il canto. Dopo il reality, sembravano prossime a Tale e Quale Show, ma qualcosa sarebbe saltato all’improvviso; difficile anche la ricerca di una casa discografica ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 agosto 2022) Da sempre sulla bocca di tutti per il loro caratterino pungente, le principessehanno aggiunto un nuovo bagaglio culturale: la musica. Ebbene sì, appassionate di canto, le tre ragazze hanno deciso di comporre un brano dopo i tanti “no” dalle case discografiche. A confermarlo è Lulù, la quale ha postato alcuni estratti del loro lavoro. La scalata nel panoramasarà difficilissimo, ma Alfonsosarebbe pronto ad aiutarle. Grande Fratello Vip: lediventano cantante Per tutta la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, le sorellehanno sempre sostenuto di avere una grande passione per il canto. Dopo il, sembravano prossime a Tale e Quale Show, ma qualcosa sarebbe saltato all’improvviso; difficile anche la ricerca di una casa discografica ...

