Domanda supplenze 2022/23: isole di Pantelleria e Favignana. Come sceglierle o non sceglierle (Di lunedì 15 agosto 2022) Domanda supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2022: l'Ufficio Scolastico di Trapani avverte gli aspiranti di GaE e GPS a riflettere sulle Preferenze, trattandosi di una provincia che include anche delle isole, con i vantaggi/svantaggi che ne derivano. L'articolo .

