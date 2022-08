Diretta Juventus-Sassuolo 3-0 | tris di Vlahovic su assist di Di Maria

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - infoitsport : Juventus Sassuolo 2-0: cronaca, tabellino, risultato in diretta LIVE - ItalyNowadays : Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0 DIRETTA. Verona-Napoli 2-5. #Calcio #Sport #Verona #DušanVlahovi #ÁngelDiMarí #Peri… - telodogratis : Serie A, Juventus-Sassuolo 2-0 DIRETTA. Verona-Napoli 2-5 - fisco24_info : Serie A, Juventus-Sassuolo 2-0 DIRETTA. Verona-Napoli 2-5 -

Sky Sport

Segui Juve - Sassuolo inJuve - Sassuolo, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) : Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Mckennie; Vlahovic, Di ...SASSUOLO (RISULTATO 2 - 0): VLAHOVIC SU RIGORE! Viene ammonito Thorsvedt per una sbracciata su Bremer, il Sassuolo è in difficoltà ed è costretto a capitolare di nuovo al 43 : ... Juventus-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE 8' - Tiro di Kyriakopulos bloccato da Bonucci, la Juve può provare ad uscire con una sortita offensiva. 5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI VLAHOVIC - Inizia col botto il campionato del ...Heasgoal Juventus-Sassuolo, dove vedere la Serie A in Diretta TV. – SASSUOLO STREAMING GRATIS – La gara tra Juventus e Sassuolo, valida per la prima giornata del campionato di Serie A e in programma l ...