Carnevali | «Raspadori? in un modo o nell’altro questa trattativa deve chiudersi» 

Ha parlato Carnevali amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Raspadori che stasera contro la Juventus andrà in pamnchina. "Raspadori è un grande professionista, si comporta in modo esemplare, ma è inutile nascondere che tutte queste voci possono rendere confuse le idee e i modi di pensare. Penso che sia una scelta tecnica dell'allenatore. C'è questa trattativa in corso, non è in stallo, quello che ci dispiace è fare a meno di un ragazzo di grande valore in una gara importante. Secondo me il calciomercato deve finire quando inizia il campionato, non dà tanta regolarità al campionato, non fa bene, non è una cosa positiva, ne stiamo risentendo anche noi. Non blocchiamo nessuno, il Sassuolo se deve cedere lo fa a determinate condizioni"

