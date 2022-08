Calciomercato – Le ultime news su Skriniar, Depay e Raspadori | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Simone Inzaghi 'blinda' Milan Skriniar: non vuole che sia ceduto. La Juventus è sempre più vicina a Memphis Depay. Infine, il Napoli insiste per Giacomo Raspadori. Ecco, dunque, il VIDEO di 'GazzettaTV' con le ultime news di Calciomercato su di... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 agosto 2022) Simone Inzaghi 'blinda' Milan: non vuole che sia ceduto. La Juventus è sempre più vicina a Memphis. Infine, il Napoli insiste per Giacomo. Ecco, dunque, ildi 'GazzettaTV' con ledisu di...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : . @juventus, da #Depay a #Paredes: le ultime su #calciomercato dei bianconeri - forumJuventus : Ultime sul calciomercato Juve: ???? Ufficiale il prestito di Pellegrini all’Eintracht ???? Si va avanti per Depay… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - Le ultime #news su #Skriniar, @Memphis e #Raspadori | #VIDEO - @Inter #Inter @juventusfc #JuventusFC #Ju… - PianetaMilan : #Calciomercato - Le ultime #news su #Skriniar, @Memphis e #Raspadori | #VIDEO - @Inter #Inter @juventusfc… -