Buone pagine per viaggiare dalle Seychelles a Beirut (Di lunedì 15 agosto 2022) A questo punto dell’estate il libro che ha sbancato tutte le classifiche, ossia Il caso Alaska Sanders di Joe?l Dicker (La Nave di Teseo) lo avrete gia? letto e riletto. Cosi? come il vincitore del Premio Strega, Mario Desiati, che con Spatriati (Einaudi) sta avendo un meritato successo. Allora abbiamo deciso di portarvi con i nostri consigli in posti sperduti, inaspettati: dalle isole del sogno nell’oceano Indiano alle norvegesi Lofoten, dal Libano a Piombino per scoprire, come scrive Federico Pace, che questa e? la stagione in cui tutto e? possibile. «Ferito a Morte» di Raffaele La Capria E? il romanzo estivo per eccellenza, perche? contiene tutte le estati che abbiamo vissuto. Onirico, fuori dal tempo, da leggere tutto d’un fiato. Una Napoli mitica e reale e poi Capri, Positano. Amori mancati, sogni, occasioni scivolate via. E il tempo inesorabile che passa. Una ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 agosto 2022) A questo punto dell’estate il libro che ha sbancato tutte le classifiche, ossia Il caso Alaska Sanders di Joe?l Dicker (La Nave di Teseo) lo avrete gia? letto e riletto. Cosi? come il vincitore del Premio Strega, Mario Desiati, che con Spatriati (Einaudi) sta avendo un meritato successo. Allora abbiamo deciso di portarvi con i nostri consigli in posti sperduti, inaspettati:isole del sogno nell’oceano Indiano alle norvegesi Lofoten, dal Libano a Piombino per scoprire, come scrive Federico Pace, che questa e? la stagione in cui tutto e? possibile. «Ferito a Morte» di Raffaele La Capria E? il romanzo estivo per eccellenza, perche? contiene tutte le estati che abbiamo vissuto. Onirico, fuori dal tempo, da leggere tutto d’un fiato. Una Napoli mitica e reale e poi Capri, Positano. Amori mancati, sogni, occasioni scivolate via. E il tempo inesorabile che passa. Una ...

donalduck70 : @CucchiRiccardo @Gazzetta_it Lei ci è cresciuto quando le pagine rosa erano serie. Adesso non sono buone nemmeno per incartarci il pesce - PicenoTime : Ministero Salute, meno di 32mila i nuovi casi con tasso positività al 15,7%. Buone notizie per i ricoveri ospedalie… - ioscrivoperte : @dinamo3040 @marsigatto Pagine e pagine scritte malissimo. Infatti gente come King si regge solo sulle idee (ne ha… - SimoniDino : @urusciano2 @LeoniLuca @pdnetwork @CarloCalenda boh, io ho visto e letto un documento di due pagine controfirmato d… - Francys1208 : @94Angy @dadida_1 @fikayoluca_ Di tutte le pagine 'femministe buone' di cui dite sempre di far parte, poi buone vab… -