Buona la prima per il Genoa di Blessin (Di lunedì 15 agosto 2022) . I rossoblu espugnano il Penzo di Venezia grazie alle reti di Portanova e Yeboah (1-2). A valanga vince anche fuori casa la Reggina di Pippo Inzaghi, 1-3 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal di Venturato. Bene pure il Palermo che batte per 2-0 il Perugia di Castori. Pari 2-2 nel big match del venerdì sera tra Parma e Bari. : espugna il Penzo di Venezia 1-2 . I rossoblù partono con il piede giusto nel campionato cadetto, conquistando subito tre preziosi punti a Venezia. Le reti nel primo tempo di Portanova e quella di Yeboah nel secondo tempo, suggellano la vittoria della squadra di Blessin su quella di Javorcic. Molto bene anche la partenza della Reggina di Pippo Inzaghi che espugna il campo della Spal. Nel 3-1 di Ferrara va a segno anche Jérémy Ménez, che segna la seconda rete per i calabresi: le altre due reti sono di Crisetig (la prima) ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 agosto 2022) . I rossoblu espugnano il Penzo di Venezia grazie alle reti di Portanova e Yeboah (1-2). A valanga vince anche fuori casa la Reggina di Pippo Inzaghi, 1-3 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal di Venturato. Bene pure il Palermo che batte per 2-0 il Perugia di Castori. Pari 2-2 nel big match del venerdì sera tra Parma e Bari. : espugna il Penzo di Venezia 1-2 . I rossoblù partono con il piede giusto nel campionato cadetto, conquistando subito tre preziosi punti a Venezia. Le reti nel primo tempo di Portanova e quella di Yeboah nel secondo tempo, suggellano la vittoria della squadra disu quella di Javorcic. Molto bene anche la partenza della Reggina di Pippo Inzaghi che espugna il campo della Spal. Nel 3-1 di Ferrara va a segno anche Jérémy Ménez, che segna la seconda rete per i calabresi: le altre due reti sono di Crisetig (la) ...

davidecalabria2 : Che bello rivedere San Siro pieno ???? Buona la prima ???????? @acmilan #SempreMilan #MilanUdinese - Florenzi : +3!!! Buona la prima. Da grande gruppo e grande squadra. ?? @acmilan #ACMilan #MilanUdinese - AliprandiJacopo : Buona la prima per una #ASRoma che si muove bene, ha già una buona forma e ha tanta qualità. Sprazzi di gran feelin… - periodicodaily : Buona la prima per il Genoa di Blessin #serieb - Salvato95551627 : RT @LorisMinervini: Logica: #Navas- Ruiz scollegati significa: Affari già fatti e conclusi in attesa di incastri da sbrigliare. Altrimenti… -