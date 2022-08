Auto contro le barriere sul raccordo autostradale: ferito 20enne (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Ferragosto amaro per un 20enne beneventano. A causa di un incidente stradale un ragazzo è rimasto ferito questa mattina mentre era a bordo di una Fiat Panda e percorreva l’arteria in direzione San Giorgio del Sannio, il raccordo dell’Autostrada A16 all’altezza del Cimitero del capoluogo sannita. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo dell’Autovettura e l’Auto è andata a sbattere contro le barriere di protezione. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine i Vigili del Fuoco. Il giovane è stato trasportato presso il nosocomio sannita dal 118 per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Ferragosto amaro per unbeneventano. A causa di un incidente stradale un ragazzo è rimastoquesta mattina mentre era a bordo di una Fiat Panda e percorreva l’arteria in direzione San Giorgio del Sannio, ildell’strada A16 all’altezza del Cimitero del capoluogo sannita. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso illlo dell’vettura e l’è andata a sbattereledi protezione. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine i Vigili del Fuoco. Il giovane è stato trasportato presso il nosocomio sannita dal 118 per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

