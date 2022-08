Atletica, Europei 2022: Stefania Strumillo e Daisy Osakue eliminate nel lancio del disco (Di lunedì 15 agosto 2022) La sessione serale della prima giornata degli Europei 2022 di Atletica leggera si apre in maniera amara per l’Italia, che vede restare fuori dalla finale a dodici del lancio del disco femminile le sue due rappresentanti, Stefania Strumillo e Daisy Osakue. Nel Gruppo A Daisy Osakue trova 56.54 al primo lancio, poi incappa in due nulli che stroncano le sue velleità di qualificazione: il nono posto parziale si trasforma nel 16° finale, a mezzo metro dal 12° che avrebbe assicurato il passaggio del turno. Ancor più beffardo il destino per Stefania Strumillo, che ottiene 56.90 al primo lancio, ma poi va in calando nei due tentativi seguenti ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) La sessione serale della prima giornata deglidileggera si apre in maniera amara per l’Italia, che vede restare fuori dalla finale a dodici deldelfemminile le sue due rappresentanti,. Nel Gruppo Atrova 56.54 al primo, poi incappa in due nulli che stroncano le sue velleità di qualificazione: il nono posto parziale si trasforma nel 16° finale, a mezzo metro dal 12° che avrebbe assicurato il passaggio del turno. Ancor più beffardo il destino per, che ottiene 56.90 al primo, ma poi va in calando nei due tentativi seguenti ...

