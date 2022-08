Tutte le agevolazioni per i trasporti: le novità del dl Aiuti bis (Di domenica 14 agosto 2022) Nel decreto Aiuti bis appena varato dal governo trova spazio anche un importante investimento pensato per sostenere il settore dei trasporti (qui Tutte le misure per famiglie e imprese). Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) destina 70 milioni di euro nel 2022 per per fare fronte all’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti. Gli Aiuti per il trasporto pubblico Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 agosto 2022) Nel decretobis appena varato dal governo trova spazio anche un importante investimento pensato per sostenere il settore dei(quile misure per famiglie e imprese). Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) destina 70 milioni di euro nel 2022 per per fare fronte all’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti. Gliper il trasporto pubblico Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo ...

