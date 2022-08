Tennis, Rafael Nadal può tornare n.1 del mondo dopo l’ATP di Cincinnati (Di domenica 14 agosto 2022) Un ritorno che potrebbe essere in grande stile. dopo la rinuncia per il Masters1000 di Montreal, Rafael Nadal si sta già preparando a Cincinnati per affrontare il torneo 1000 nell’Ohio (Stati Uniti). Un evento a cui prende parte per la prima volta dopo cinque anni tale da cambiare gli equilibri. Indubbiamente, se lo spagnolo ha deciso di giocare, significa che la condizione fisica è accettabile per puntare al massimo possibile, ovvero vincere il titolo. Qualora Rafa riuscisse a prevalere, questo risultato avrebbe un impatto sulla classifica generale, pensando alle scadenze del russo Daniil Medvedev. A conti fatti se Nadal vincesse il torneo americano e Medvedev uscisse di scena al secondo turno o agli ottavi di finale, l’iberico potrebbe festeggiare il ritorno sul trono. Non sono ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Un ritorno che potrebbe essere in grande stile.la rinuncia per il Masters1000 di Montreal,si sta già preparando aper affrontare il torneo 1000 nell’Ohio (Stati Uniti). Un evento a cui prende parte per la prima voltacinque anni tale da cambiare gli equilibri. Indubbiamente, se lo spagnolo ha deciso di giocare, significa che la condizione fisica è accettabile per puntare al massimo possibile, ovvero vincere il titolo. Qualora Rafa riuscisse a prevalere, questo risultato avrebbe un impatto sulla classifica generale, pensando alle scadenze del russo Daniil Medvedev. A conti fatti sevincesse il torneo americano e Medvedev uscisse di scena al secondo turno o agli ottavi di finale, l’iberico potrebbe festeggiare il ritorno sul trono. Non sono ...

