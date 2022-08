Sparatoria a Gerusalemme | attacco terroristico contro un bus Almeno 7 i feriti

fisco24_info : Attacco contro un bus a Gerusalemme, almeno 8 feriti: Due sono gravi. Sparatoria vicino la Tomba di Davide - RadioItaliaIRIB : Gerusalemme, sparatoria: 10 coloni feriti - blogfp : Attacco contro un bus a Gerusalemme, almeno 7 feriti Due sono gravi. Sparatoria vicino la Tomba di Davide - q_tuliata : Sparatoria contro un autobus a #Gerusalemme , vicino al muro del pianto. 5 feriti 3 in condizioni preoccupanti 1 f… -

Agenzia ANSA

... di cui due in modo grave, durante un attacco armato contro un autobus nel centro di. Lo rendono noto la polizia e i soccorritori. "La polizia è stata informata di unacontro ...... di cui due in modo grave, durante un attacco armato contro un autobus nel centro di. Lo rendono noto la polizia e i soccorritori. "La polizia è stata informata di unacontro ... Attacco contro un bus a Gerusalemme, almeno 7 feriti - Ultima Ora Otto persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un attacco armato contro un autobus nel centro di Gerusalemme. Lo rendono noto la polizia e i soccorritori. Stando a quanto emerso, ...Sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un attacco armato contro un autobus nel centro di Gerusalemme . Lo rendono noto la polizia ...