Serie A, ricominciano subito le polemiche per gli arbitraggi (Di domenica 14 agosto 2022) Non sono mancate le polemiche dopo le vittorie di Atalanta e Milan contro Sampdoria e Udinese, con delle decisioni arbitrali molto contestate Non sono mancate le polemiche alla fine del primo sabato di Serie A. Nel mirino di Sampdoria e Udinese non sono andate giù alcune decisioni arbitrali, soprattutto la decisione di annullare il gol di Caputo e il rigore assegnato al Milan. In particolare, hanno fatto scalpore queste decisioni se paragonate all'intervista di Doveri al Corriere dello Sport in cui affermava: «Giocheremo all'inglese? È un auspicio, ma non dipende solo da noi. Perché? Per numero di falli siamo allineati alla Champions e ci avviciniamo alla Premier. L'indicazione è quella di non sanzionare tutti i contatti di gioco, ma l'obiettivo di uniformarci al calcio inglese deve essere condiviso da tutte le componenti. Io ...

