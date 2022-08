Sacchi: «Il Milan se continua così regalerà soddisfazioni. Inter? Mi aspetto qualcosa di più» (Di domenica 14 agosto 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e dell’Inter dopo l’esordio in A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e dell’Inter dopo l’esordio in A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Milan – «E’ solo l’inizio, si vede che stanno lavorando e certi meccanismi ancora devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però i rossoneri devono essere più compatti. In fase difensiva soprattutto all’inizio mi sono sembrate un po’ blande. Diaz ha fatto bene, mi sono piaciuti i due centrali. Scudetto? Lo ha sulla maglia, continuando così possono dare soddisfazioni». Inter – «Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato dei rossoneri e dell’dopo l’esordio in A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Arrigo, ex allenatore del, ha parlato dei rossoneri e dell’dopo l’esordio in A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «E’ solo l’inizio, si vede che stanno lavorando e certi meccanismi ancora devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però i rossoneri devono essere più compatti. In fase difensiva soprattutto all’inizio mi sono sembrate un po’ blande. Diaz ha fatto bene, mi sono piaciuti i due centrali. Scudetto? Lo ha sulla maglia,ndopossono dare».– «Hanno ...

CalcioNews24 : ??Le prime considerazioni di #Sacchi dopo le partite di #Milan e #Inter ?? - Edmond0__Dantes : La nuova maglia del #milan è fatta con la stessa tecnologia dei sacchi neri del pattume. Appena sudi ti si incolla… - JChavez_19 : Milan de Pioli>>>>>>>>Milan de Sacchi, Capello y Ancelotti - FootballAndDre1 : @sergiogali5 Il problema è con chi...se perdi con il Milan di Sacchi o del primo Ancelotti, ok... Ma non con il Mil… - Milannews24_com : #Sacchi sullo scudetto: «#Milan favorito ma non deve commettere un errore» -