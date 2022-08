Ridotto in fin di vita per aver guardato una ragazza, il messaggio di Mihajlovic per il giovane tifoso bolognese: “Forza sarai presto con noi” (Di domenica 14 agosto 2022) Nella serata di giovedì scorso Davide Ferrerio, giovane tifoso del Bologna in ferie a Crotone, è stato selvaggiamente aggredito da un ventiduenne (poi fermato dalle forze dell’ordine), per uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il giovane, ventenne, ora lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro. La sua vicenda non ha lasciato indifferente l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che gli ha mandato un video messaggio Sono ore di apprensione per i famigliari del giovane che hanno parlato della sua grande passione per il Bologna chiedendo sostegno a tifosi e società. Un appello che non è caduto nel vuoto, l’allenatore rossoblu ha registrato un messaggio per Davide, augurandogli una pronta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Nella serata di giovedì scorso Davide Ferrerio,del Bologna in ferie a Crotone, è stato selvaggiamente aggredito da un ventiduenne (poi fermato dalle forze dell’ordine), per uno sguardo di troppo rivolto ad una. Il, ventenne, ora lotta per lanel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro. La sua vicenda non ha lasciato indifferente l’allenatore del Bologna Sinisache gli ha mandato un videoSono ore di apprensione per i famigliari delche hanno parlato della sua grande passione per il Bologna chiedendo sostegno a tifosi e società. Un appello che non è caduto nel vuoto, l’allenatore rossoblu ha registrato unper Davide, augurandogli una pronta ...

