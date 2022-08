Reddito di cittadinanza? Da ‘riformare’ non ‘sostituire’: tutte le differenze tra il programma della Lega e quello del centrodestra. E il ‘sostegno all’Ucraina’ sparisce (Di domenica 14 agosto 2022) Quindici punti per presentare il programma elettorale della coalizione. Con “Per l’Italia – Accordo quadro di programma per un governo di centrodestra”, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati, avevano voluto presentare ai cittadini i punti chiave di un eventuale governo di centrodestra. Tanti “cavalli di battaglia” di ciascun partito (dal sostegno ai balneari al ponte sullo Stretto, dalle pensioni minime agli sgomberi) e altri elementi dai toni soft. E’ però anche evidente la volontà di rispondere alla critiche sulla politica estera della coalizione, inserendo proprio questo aspetto al primo punto e utilizzando toni chiari e perentori: “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Quindici punti per presentare ilelettoralecoalizione. Con “Per l’Italia – Accordo quadro diper un governo di”, Forza Italia,, Fratelli d’Italia e Noi moderati, avevano voluto presentare ai cittadini i punti chiave di un eventuale governo di. Tanti “cavalli di battaglia” di ciascun partito (dal sostegno ai balneari al ponte sullo Stretto, dalle pensioni minime agli sgomberi) e altri elementi dai toni soft. E’ però anche evidente la volontà di rispondere alla critiche sulla politica esteracoalizione, inserendo proprio questo aspetto al primo punto e utilizzando toni chiari e perentori: “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel ...

