Parlamentarie, Conte corre per la Camera nel Lazio: il M5s pubblica i nomi dei candidati (Di domenica 14 agosto 2022) È stata pubblicata sul sito del Movimento 5 stelle la lista dei candidati alle Parlamentarie che si svolgeranno il 16 agosto. Il presidente Giuseppe Conte è candidato per la Camera nel collegio Lazio 1. L’attuale capogruppo al Senato Mariolina Castellone si ripresenta per palazzo Madama nel collegio Campania, mentre il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli cambia ramo del Parlamento e corre per la Camera in Friuli Venezia-Giulia, il collegio in cui è residente, non sfruttando quindi la possibilità di candidarsi altrove concessa dal regolamento. In totale i senatori uscenti candidati sono 41 sui 62 iscritti al gruppo. Tra i nomi che si presentano nello stesso collegio di Conte anche il notaio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) È statata sul sito del Movimento 5 stelle la lista deialleche si svolgeranno il 16 agosto. Il presidente Giuseppeè candidato per lanel collegio1. L’attuale capogruppo al Senato Mariolina Castellone si ripresenta per palazzo Madama nel collegio Campania, mentre il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli cambia ramo del Parlamento eper lain Friuli Venezia-Giulia, il collegio in cui è residente, non sfruttando quindi la possibilità di candidarsi altrove concessa dal regolamento. In totale i senatori uscentisono 41 sui 62 iscritti al gruppo. Tra iche si presentano nello stesso collegio dianche il notaio dei ...

