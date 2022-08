Massimo Ranieri con i capelli bianchi, il video sorprende i fan (Di domenica 14 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Ranieri è apparso sui social con i capelli bianchi. Il video del cantante ha sorpreso tutti i suoi fan. Ma come sta dopo l’incidente avvenuto durante il tour? È stato ed è un anno pieno di impegni per il cantante napoletano che, dopo diversi anni, è tornato in gara al festival della canzone italiana Leggi su youmovies (Di domenica 14 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è apparso sui social con i. Ildel cantante ha sorpreso tutti i suoi fan. Ma come sta dopo l’incidente avvenuto durante il tour? È stato ed è un anno pieno di impegni per il cantante napoletano che, dopo diversi anni, è tornato in gara al festival della canzone italiana

ErisxJune : RT @misaIvichipuo: Sono tutti fulminati dal fantanuoto mi sento male quasi gli interessa più fare punti che vincere medaglie, un po' come i… - radiocalabriafm : MASSIMO RANIERI - Lettera di la' dal mare - misaIvichipuo : Sono tutti fulminati dal fantanuoto mi sento male quasi gli interessa più fare punti che vincere medaglie, un po' c… - lisorre : @SocialArtistOF2 Amo #tzn e sono andata ai suoi concerti fino all'ultimo, quando piangendo sono uscita. Non aveva v… - GiuseppeMatarr4 : @JamesLucasIT Bellissime, ma mi chiedo: Come sarebbe ascoltare Massimo Ranieri cantare 'Rose nere per te, ho comprato stasera' ?????? -