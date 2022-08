(Di domenica 14 agosto 2022) Riceve palla da Malinovskyi, con una sterzata mette a terra un avversario e di piatto sinistro segna il primo gol in Serie A. Benvenuto in Italia,...

cmdotcom : L'#Atalanta scopre #Lookman, l'uomo delle prime volte: quando debutta non tradisce mai [@francGuerrieri] - sportli26181512 : L'Atalanta scopre Lookman, l'uomo delle prime volte: quando debutta non tradisce mai: Riceve palla da Malinovskyi,… - Alessio01021996 : @DiMarzio Pensare che un allenatore con un carriera mediocre a un certo punto oltre i 60 anni si scopre maestro di… - _lorenzo_exe : @Atalanta_BC @SerieA Pasalic quando scopre che Palomino si è dopato -

Calciomercato.com

Il finale è un arrembaggio della Samp, che sifatalmente al contropiede della Dea: all'88' ... Ed al 95 l'chiude il conto con un contropiede ficcante di Malinovskyi che appoggia a ...Il caso di Josè Luis Palomino , difensore centrale argentino dell'positivo alla sostanza vietata Clostebol Metabolita, scatena anche Zdenek Zeman , l'ex ... vediamo quello che si... L'Atalanta scopre Lookman, l'uomo delle prime volte: quando debutta non tradisce mai L’Atalanta mette in porto la prima vittoria della stagione ... anche perché in questo match è subentrato in un momento in cui la Samp era scoperta e la Dea cercava di sfruttare le ripartenze e gli ...Milan-Udinese 4-2 CRONACA Atalanta batte Sampdoria 2-0 (1-0) nell'anticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. CRONACA L ...