IMPACT: Durante le registrazioni deciso il main event di Bound for Glory – Spoiler (Di domenica 14 agosto 2022) Durante i taping di questi giorni a Chicago sono successe molte cose in quel di IMPACT Wrestling. Tra le notizie più importanti che arrivano dalla sessione di sabato sera c'è quella del main event di Bound for Glory. Eddie Edwards ha vinto un #1 contender's elimination match e di conseguenza, si è guadagnato il diritto di sfidare il World Heavyweight Champion Josh Alexander per il titolo in questo evento. Bound For Glory, la WrestleMania di IMPACT Wrestling, si svolgerà il 7 ottobre ad Albany, NY, presso la storica Washington Avenue Armory. Al momento, questo è l'unico incontro confermato per lo show, ma altri incontri saranno annunciati nelle prossime settimane.

