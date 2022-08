Harry Palmer – Il caso Ipcress, una nuova e avvincente spy story su Sky (Di domenica 14 agosto 2022) Dal bestseller di Len Deighton La pratica Ipcress, debutterà a breve in prima visione su Sky e in streaming su NOW Harry Palmer – Il caso Ipcress. Di recente è stato inoltre rilasciato il trailer ufficiale in italiano: ecco dunque cosa aspettarsi dalla nuova spy story. Harry Palmer – Il caso Ipcress è un nuovo e avvincente spy thriller britannico con Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders) come protagonista. La serie ruota attorno alla figura di ex contrabbandiere e giovane spia che si ritrova al centro di una pericolosa missione sotto copertura nella Berlino della Guerra Fredda. Lo show debutterà in prima visione a partire dal 7 settembre e andrà in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic con due ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 agosto 2022) Dal bestseller di Len Deighton La pratica, debutterà a breve in prima visione su Sky e in streaming su NOWIl. Di recente è stato inoltre rilasciato il trailer ufficiale in italiano: ecco dunque cosa aspettarsi dallaspyPalmer – Ilè un nuovo espy thriller britannico con Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders) come protagonista. La serie ruota attorno alla figura di ex contrabbandiere e giovane spia che si ritrova al centro di una pericolosa missione sotto copertura nella Berlino della Guerra Fredda. Lo show debutterà in prima visione a partire dal 7 settembre e andrà in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic con due ...

