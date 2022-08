Fratoianni: 'Nel programma della Lega segnali di depotenziamento nella lotta alla mafia' (Di domenica 14 agosto 2022) La Legalità è una cosa seria e guai ad abbassare la guardia contro la criminalità organizzata o le infiltrazioni mafiose negli apparati pubblici. Sembrava evidente e invece così non è o almeno non ... Leggi su globalist (Di domenica 14 agosto 2022) Lalità è una cosa seria e guai ad abbassare la guardia contro la criminalità organizzata o le infiltrazioni mafiose negli apparati pubblici. Sembrava evidente e invece così non è o almeno non ...

