Eleonora Berlusconi torna single: la vacanza in Sardegna da sola (Di domenica 14 agosto 2022) Eleonora Berlusconi si sta godendo l’estate da single dopo che Guy Binnis è stato beccato in compagnia di un’altra donna a Milano. La figlia del Cavaliere è partita per una vacanza da single e sta trascorrendo le giornate a Porto Cervo insieme ad altri amici VIP. Eleonora Berlusconi è tornata single. La figlia di Silvio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 agosto 2022)si sta godendo l’estate dadopo che Guy Binnis è stato beccato in compagnia di un’altra donna a Milano. La figlia del Cavaliere è partita per unadae sta trascorrendo le giornate a Porto Cervo insieme ad altri amici VIP.ta. La figlia di Silvio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

eleonora_nuovo : @apprescindere8 Dunque. Se si vede bene cosa accadde nel primo governo con lui, si può capire. Inoltre, io parlo de… - eleonora_nuovo : @elvise1657 Quindi hai da scegliere tra PD Renzi-Calenda Meloni Salvini Berlusconi Paragone Cabras ... - eleonora_nuovo : @GuidoPiano9 Perfetto. Insomma tutti gli asiatici. Però non so di preciso chi..può essere il tuo voto a favore di:… - marru74063474 : @eleonora_nuovo @shutruk Tu vuoi sapere per chi voto per usare argomenta ad hominem Io ho solo contribuito al diba… - eleonora_nuovo : @PaBi63 @destino79 Non esiste soltanto quel punto però. Come dire che chi voterà Berlusconi lo farà per il suo pass… -