Covid oggi Cina, picco di contagi: registrato il numero più alto in 3 mesi (Di domenica 14 agosto 2022) Pechino, 14 ago. - picco di contagi da coronavirus in Cina: con le 2400 infezioni quotidiane appena registrate, il Paese ha toccato il numero più alto di nuovi casi da tre mesi a questa parte. Ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Pechino, 14 ago. -dida coronavirus in: con le 2400 infezioni quotidiane appena registrate, il Paese ha toccato ilpiùdi nuovi casi da trea questa parte. Ad ...

ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - Adnkronos : Migliaia di turisti sono bloccati sull'isola di Hainan, che attualmente ha il maggior numero di infezioni. #Covid… - shopenauerwho : RT @ladyonorato: OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, che foss… - paoloferrarelli : RT @ladyonorato: OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, che foss… -