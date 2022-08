Beach volley | World Tour 2022 Amburgo Si ferma ai quarti l’avventura di Nicolai Cottafava

(Di domenica 14 agosto 2022) Siaidi finaledi Paoloe Samuelenel torneo Elite 16 di: un risultato comunque di altissimo spessore per gli azzurri che da martedì saranno impegnati nel Campionato Europeo di Monaco e che conno la loro crescita costante e un’ottima condizione che però non è bastata a superare una delle coppie del momento, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. La coppia numero uno dei Paesi Bassi ha vinto un primo set tiratissimo, di rincorsa nella prima parte perche hanno piazzato il sorpasso sul 16-15 ma che nel finale sono stati di nuovo superati nel punteggio fino al 22-20 che ha decretato il successo olandese al secondo set ball. Nel secondo parziale gli azzurri sono rimasti in ...

Eurosport_IT : Siamo in FINALEEEEE! ?????? Un'Italia da sogno supera l'Austria e conquista la finale della Beach Volley Nations Cup ??… - ematr_86 : cara @RaiPlay le coppie Azzurre del beach-volley vanno trasmesse dall'inizio non solo le finali donne e uomini agli… - Federvolley : Matteo Ingrosso e Sofia Arcaini vincono il King & Queen beach volley tour 2022 ??La news: - chooerrymotion : ho fatto 1 partita a beach volley prese due palle su 30 - MatteoDeste98 : Annuncio della stagione 5 di #Haikyuu proprio oggi che ritorniamo a giocare a Beach Volley. Coincidenze ? -

In Aggiornamento: Matteo Ingrosso e Sofia Arcaini sono il King & Queen2022 - Alla Iplex Arena due giorni di spettacolo grazie a bellissimi incontri dicon gli atleti che non si sono risparmiati per il pubblico che ha assiepato le tribune sulla Spiaggia delle Corone. Ambedue le finali sono state di alto livello. Nella gara per la corona ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Promuovere il rispetto attraverso lo sport in provincia di Reggio Calabria: è questo l’obiettivo degli organizzatori Fabrizio Nucera e Sebastiano Pugliese Un evento di sport e aggregazione sociale ric ...